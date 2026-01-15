CMT 2026: Snettbox ersetzt den Bleiakku

Battery-direct, ein Unternehmen aus der Nähe von Heidelberg, stellt auf der CMT in Stuttgart (17.–25.1.) ein neues Lithium-Batteriesystem für Reisemobile vor. Die Snettbox kann als Plug’n‘Play-Ersatz für Bleiakkus verwendet sowie einfach in bestehende Systeme integriert werden. Es handelt sich um ein Multi-Voltage-System (12V, 24V, 36V, 48V) mit Kapazitäten von 125 bis 1000 Amperestunden. Ein spezielles Ladegerät ist nicht nötig, denn die Snettbox kommt mit allen Stromquellen im Bereich von 14 bis 60 Volt zurecht.

Die 25 Zentimeter lange, 16,5 Zentimeter breite und 20 Zentimeter hohe Batterie wiegt 11,5 Kilogramm und kostet für die mobile Anwendung 1290 Euro. (aum)



