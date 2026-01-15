Logo Auto-Medienportal
Harley-Davidson feiert 250 Jahre USA

aum – 15. Januar 2026

Harley-Davidson ist ein Stück amerikanischer Kultur und darf daher zur Feier nicht fehlen: Das 250-jährige Jubiläum der USA begleitet die Marke aus Milwaukee mit der eigens aufgelegten „Liberty Edition“ seiner Enthusiast Collection. Es handelt sich um die Street Glide, die Street Glide 3 Limited und die Heritage Classic. Jedes Modell ist in der exklusiven Grundfarbe Midnight Ember lackiert, einem kräftigen Metallicschwarz. Zu den Graphics zählen der „Liberty Edition“-Adler mit „#1“-Medaillon auf den Seiten des Tanks, ein Liberty-Edition-Adler auf der Verkleidung, zusätzliche Graphics sowie Konsolen- und Motorabdeckungsinserts im Editonslook.

Die Sitze sind mit blauen Nähten, rot-weiß-blau gestreiften Akzenten, einer Prägung im mittleren Bereich und einem gestickten „Bar & Shield“-Logo verziert. Die Street Glide und Heritage Classic verfügen außerdem über ein blau getöntes Windschild. Die Technik ist mit den des jeweiligen 2026er-Serienmodellen identisch, die Produktion der Jubiläumsedition ist aber auf insgesamt rund 2500 Maschinen begrenzt.

Die Preise der Liberty Edition: Die Heritage Classic kostet 29.800 Euro (Österreich: 35.500 Euro, Schweiz: 29.200 Franken), die Street Glide 35.900 Euro (43.900 €/34.300 CHF) und das Trike Street Glide 3 Limited 51.150 Euro (noch keine Angabe/49.150 CHF). (aum)

Bilder zum Artikel
Die Modelle der „Liberty Edition“ von Harley-Davidson (von links): Street Glide 3 Limited, Street Glide und Heritage Classic.

Die Modelle der „Liberty Edition" von Harley-Davidson (von links): Street Glide 3 Limited, Street Glide und Heritage Classic.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Die Modelle der „Liberty Edition“ von Harley-Davidson (von links): Street Glide, Street Glide 3 Limited und Heritage Classic.

Die Modelle der „Liberty Edition“ von Harley-Davidson (von links): Street Glide, Street Glide 3 Limited und Heritage Classic.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition“.

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition".

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition“.

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition“.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition“.

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition“.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition“.

Harley-Davidson Street Glide Enthusiast Collection „Liberty Edition“.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

