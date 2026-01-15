Logo Auto-Medienportal
VW setzt 3,6 Prozent weniger Nutzfahrzeuge ab

aum – 15. Januar 2026

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im zurückliegenden Jahr insgesamt 393.700 Loieferwagen und Vans an Kunden übergeben. Das sind über 14.000 Fahrzeuge bzw. 3,6 Prozent weniger als 2024. Zwar legte vor allem der ID Buzz mit einer Verdoppelung der Verkäufe deutlich zu, und auch der Multivan-Absatz stieg spürbar, aber die Nachfrage nach dem Transporter war schwächer als im Vorjahr. Auch der Absatz des Amarok blieb weit hinter dem Vorjahr zurück. Das lag vor allem am Auslaufen der ersten Modellgeneration auf dem südamerikanischen Markt. Dort ist der Nachfolger noch nicht eingeführt. (aum)



