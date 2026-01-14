Die Favoriten der Frauen

84 Motorjournalistinnen aus 54 Ländern haben unter 55 Neuheiten des vergangenen Jahres ihre fünf Kandidaten für die Wahl zum Frauenauto des Jahres gewählt. Die Chance, am 8, März, dem Weltfrauentag, zum „Women’s Worldwide Car of the Year“ gekürt zu werden haben der Nissan Leaf, der Skoda Elroq, der Mercedes-Benz CLA und der Hyundai Ioniq 9 sowie der in Europa nicht erhältliche Toyota 4-Runner und der Lamborghini Temerario. Sie hatten jeweils in ihrer Kategorie das Rennen gemacht (Compact Car, Compact SUV, Large Car, Large SUV, 4x4, Performance Car). Den „Best Tech Award“ erhält Renault für seine Elektroplattform und die nutzerfreundliche Software-Integration. (aum)
