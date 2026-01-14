Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Die Favoriten der Frauen

aum – 14. Januar 2026

84 Motorjournalistinnen aus 54 Ländern haben unter 55 Neuheiten des vergangenen Jahres ihre fünf Kandidaten für die Wahl zum Frauenauto des Jahres gewählt. Die Chance, am 8, März, dem Weltfrauentag, zum „Women’s Worldwide Car of the Year“ gekürt zu werden haben der Nissan Leaf, der Skoda Elroq, der Mercedes-Benz CLA und der Hyundai Ioniq 9 sowie der in Europa nicht erhältliche Toyota 4-Runner und der Lamborghini Temerario. Sie hatten jeweils in ihrer Kategorie das Rennen gemacht (Compact Car, Compact SUV, Large Car, Large SUV, 4x4, Performance Car). Den „Best Tech Award“ erhält Renault für seine Elektroplattform und die nutzerfreundliche Software-Integration. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nissan Leaf.

Nissan Leaf.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Skoda Elroq.

Skoda Elroq.

Photo: Frank Wald via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz CLA Hybrid.

Mercedes-Benz CLA Hybrid.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 9: German Premium Car Of The Year 2026.

Hyundai Ioniq 9: German Premium Car Of The Year 2026.

Photo: GCOTY via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota 4-Runner.

Toyota 4-Runner.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Lamborghini Temerario.

Lamborghini Temerario.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Lamborghini

Download:

Aktuelle Artikel

Opel Frontera.
Opel schmeißt den Grill an
Kia EV5 GT-Line.
Fahrbericht Kia EV5: Unterwegs zum nächsten „Weltauto“-Titel?
Mazda CX-30, CX-60 und CX-80 (von links).
Crossover-Wochen bei Mazda
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Die Kraftstoffpreise steigen weiter
Mercedes-Benz CLA.
Die sichersten Autos ihrer Klasse
Denis Le Vot.
Von Dacia zu BRP

Audio

Autonews vom 14. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren