Opel schmeißt den Grill an

aum – 14. Januar 2026

Angrillen heißt es traditionell zum Jahresauftakt bei Opel. Hierzu laden die Händler am 24. Januar ein und locken auch mit exklusiven Angeboten. Im Mittelpunkt steht diesmal der Opel Frontera, den es in verschiedenen Antriebsausführungen vom Hybrid bis zum Electric und mit bis zu sieben Sitzen gibt. Privatkunden können das B-Segment-SUV jetzt ab 225 Euro im Monat für vier Jahre und 10.000 Kilometer Jahreslaufleistung leasen (1000 Euro Anzahlung). Kurzentschlossene erhalten das Rundum-Sorglos-Paket „Opel Flat for free“ inklusive Garantierverlängerung und Mobilitätsservice direkt dazu . (aum)

Weiterführende Links: Opel-Presseseite

Opel Frontera.

Opel Frontera.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

