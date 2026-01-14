Crossover-Wochen bei Mazda

Mazda bietet im Rahmen seiner „Crossover-Wochen“ sowohl Privat- als auch Gewerbekunden besondere Leasingkonditionen an. Bis Ende März wird für dabei den Mazda CX-30, den neuen Mazda CX-5, den CX-60 und den CX-80 keine Anzahlung fällig. Privatkunden können den CX-30 im Aktionszeitraum ab 243 Euro im Monat leasen. Das Angebot gilt für eine Laufzeit von 48 Monaten und 10.000 Kilometern Fahrleistung im Jahr. Für den neuen CX-5 liegt die Monatsrate 111 Euro höher. Gewerbekunden bekommen ihn ab monatlich 272 Euro (netto). Für den CX-60 startet das Business-Leasing bei Netto-Raten von 383 Euro, den bis zu siebensitzigen CX-80 gibt es ebenfalls ohne Anzahlung ab 452 Euro. Hier liegt die Vertragsdauer jeweils bei drei Jahren und bis zu 30.000 Kilometern Gesamtfahrleistung. (aum)





