Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Crossover-Wochen bei Mazda

aum – 14. Januar 2026

Mazda bietet im Rahmen seiner „Crossover-Wochen“ sowohl Privat- als auch Gewerbekunden besondere Leasingkonditionen an. Bis Ende März wird für dabei den Mazda CX-30, den neuen Mazda CX-5, den CX-60 und den CX-80 keine Anzahlung fällig. Privatkunden können den CX-30 im Aktionszeitraum ab 243 Euro im Monat leasen. Das Angebot gilt für eine Laufzeit von 48 Monaten und 10.000 Kilometern Fahrleistung im Jahr. Für den neuen CX-5 liegt die Monatsrate 111 Euro höher. Gewerbekunden bekommen ihn ab monatlich 272 Euro (netto). Für den CX-60 startet das Business-Leasing bei Netto-Raten von 383 Euro, den bis zu siebensitzigen CX-80 gibt es ebenfalls ohne Anzahlung ab 452 Euro. Hier liegt die Vertragsdauer jeweils bei drei Jahren und bis zu 30.000 Kilometern Gesamtfahrleistung. (aum)



Weiterführende Links: Mazda-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda CX-30, CX-60 und CX-80 (von links).

Mazda CX-30, CX-60 und CX-80 (von links).

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-5 (2026) in der neuen Farbe Navy Blue.

Mazda CX-5 (2026) in der neuen Farbe Navy Blue.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-5 (2026) in der neuen Farbe Navy Blue.

Mazda CX-5 (2026) in der neuen Farbe Navy Blue.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-5 (2026) in der neuen Farbe Navy Blue.

Mazda CX-5 (2026) in der neuen Farbe Navy Blue.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Mazda CX-30, CX-60 und CX-80 (von links).
Leasing-Wochen bei Mazda
Mazda CX-30.
Crossover-Wochen bei Mazda
Hyundai Kona Elektro.
Hyundai Specials: SUV fahren ohne Anzahlung
Mazda-Modelle CX-60, MX-30, CX-5 und CX-30 (von vorne nach hinten).
Mazda startet mit Leasing-Wochen ins neue Jahr
Mazda6 Kombi.
Mazda bietet Leasing auch für Mitarbeiter

Audio

Autonews vom 14. Januar 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren