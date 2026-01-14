Die Kraftstoffpreise steigen weiter

Seit Weihnachten kennen die Kraftstoffpreise nur eine Richtung. Seit der vergangenen Woche sind sie erneut gestiegen. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kletterte der Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um einen Cent, Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum um 0,3 Cent. Damit kostet Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,743 Euro, der Liter Diesel 1,687 Euro.

Der Ölpreis als wesentliche Einflussgröße auf die Preise an der Tankstelle hat sich zuletzt ebenfalls erhöht, zudem gab der Euro gegenüber dem US-Dollar etwas nach. (aum)



