Die Kraftstoffpreise steigen weiter

aum – 14. Januar 2026

Seit Weihnachten kennen die Kraftstoffpreise nur eine Richtung. Seit der vergangenen Woche sind sie erneut gestiegen. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kletterte der Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um einen Cent, Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum um 0,3 Cent. Damit kostet Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,743 Euro, der Liter Diesel 1,687 Euro.

Der Ölpreis als wesentliche Einflussgröße auf die Preise an der Tankstelle hat sich zuletzt ebenfalls erhöht, zudem gab der Euro gegenüber dem US-Dollar etwas nach. (aum)

Mehr zum Thema:

Bilder zum Artikel
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

