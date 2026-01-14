Die Verbraucherschutzorganisation Euro NCAP hat die sichersten Autos ihrer Klasse benannt, die im vergangenen Jahr am besten in den Crashtests abgeschnitten haben. Ganz oben steht Europas „Auto des Jahres“, der Mercedes-Benz CLA. Er überzeugte in der Kompaktklasse (Small Family Car) und wurde über alle Kategorien hinweg „Best Performer“.

Tesla holte sich mit Model 3 und Model Y die besten Ergebnisse in der Mittelklasse und bei den kleineren SUV (Large Family Car, Small SUV), der Smart #5 wurde Best in Class bei den größeren SUV (Large SUV), während der Mini Copper E zum sichersten Kleinwagen (City & Supermini) gekürt wurde. Der Polestar 3 lag in der oberen Klasse vorn.



Der Mercedes erhielt im Crashtest beim Schutz von Fahrer und Beifahrer 94 Prozent der möglichen Punkte, kam beim Kinderschutz auf 89 Prozent, beim Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer waren es 93 Prozent und 85 Prozent bei der serienmäßigen Ausstattung mit Assistenzsystemen. Bei den beiden Tesla-Modellen waren es 90, 93, 89 und 87 Prozent bzw. 91, 93, 86 und 92 Prozent. Der Smart schaffte 88, 93, 84 und 92 Prozent, der Mini erzielte 89, 87, 77 und 79 Prozent, beim Polestar waren es 90, 93, 79 und 83 Prozent.



Euro NCAP zieht aus den vier einzelnen Bewertungskategorien am Ende einen Gesamtwert. (aum)



