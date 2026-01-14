Von Dacia zu BRP

Denis Le Vot wird zum 1. Februar neuer Präsident des kanadischen Herstellers BRP. Er folgt auf José Boisjoli, der 22 Jahre an der Spitze stand und sich nach 36 Jahren im Powersports-Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet. Le Vot war zuletzt CEO von Dacia.

Denis Le Vot verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche. Der studierte Ingenieur war seit 1990 in verschiedenen Positionen für die Renault-Gruppe tätig. Neben Frankreich arbeitete er in Russland, Belgien, der Türkei und in den USA, wo er Nissan führte. 2019 kehrte Le Vot nach Frankreich zurück und kümmerte sich um die leichten Nutzfahrzeug der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. In den vergangenen fünf Jahren war der Franzose Chef der rumänischen Renault-Tochter Dacia. Die „Automobilwoche“ wählte ihn 2024 wegen seines Managementstils und dem Vertriebserfolg zum „CEO des Jahres“. (aum)



