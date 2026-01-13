Logo Auto-Medienportal
Seat und Cupra erreichen einen Rekord-Marktanteil

13. Januar 2026

Seat hat mit der Kernmarke und dem erfolgreichen Ableger Cupra im vergangenen Jahr deutschlandweit 162.566 Neuzulassungen verbucht. Das sind so viele wie noch nie, über 10.000 Autos mehr als 2024 und ein Plus von 6,7 Prozent. Der Marktanteil kletterte auf 5,7 Prozent, ebenfalls ein neuer Bestwert. Damit bleibt der spanische Autohersteller zweiterfolgreichster Importeur hinter Skoda und ist die Nummer sechs auf dem deutschen Markt.

Wachstumsmotor war im vergangenen Jahr Cupra. Mit 106.750 Neuzulassungen hat die Marke erstmals die Schallmauer von 100.000 Fahrzeugen durchbrochen. Im Vergleich zu 2024 sind das 22.468 Neuzulassungen mehr und entspricht einem Plus von 26,7 Prozent. Damit erreichte allein Cupra einen Rekordmarktanteil von 3,7 Prozent. (aum)

Bilder zum Artikel
Seat Arona und Ibiza (r.).

Seat Arona und Ibiza (r.).

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Cupra Leon VZ.

Cupra Leon VZ.

Photo: Cupra via Autoren-Union Mobilität

Download:

