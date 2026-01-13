Logo Auto-Medienportal
Das neue H symbolisiert zwei ausgestreckte Hände

aum – 13. Januar 2026

Honda hat sein Markenlogo für den Automobilbereich weiterentwickelt. Es wird bei den Elektro-und Hybridfahrzeugen der nächsten Generation ab 2027 eingeführt. Das geänderte H-Emblem wird auch an Händlerstandorten, in Kommunikationskampagnen und bei den Motorsportaktivitäten verwendet werden.

Das H-Logo wurde 1963 eingeführt und im Laufe der Jahre mehrfach überarbeitet. Die neueste Version ist etwas flacher und breiter als das aktuell verwendete Zeichen. Es soll zwei ausgestreckte Hände symbolisieren. Sie stehen für erweiterte Möglichkeiten der Mobilität und das Eingehen auf die Bedürfnisse der Kunden. (aum)

Bilder zum Artikel
Neues Honda-Logo.

Neues Honda-Logo.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

