Berliner und Saarländer tanken am günstigsten

Im Vergleich der Bundesländer können Kraftfahrer in Berlin und im Saarland derzeit etwas günstiger tanken. Am tiefsten in die Tasche greifen muss man hingegen in Bremen und in Mecklenburg-Vorpommern – dort liegen die Literpreise um durchschnittlich 7,6 Cent (Benzin) bzw. 8,1 Cent (Diesel) höher. Laut ADAC kostet der Liter Super E10 in der Bundeshauptstadt im Mittel 1,698 Euro, am teuersten ist Benzin in Bremen mit im Schnitt 1,774 Euro. Günstigstes Bundesland für Dieselfahrer ist das Saarland. Für einen Liter werden dort im Mittel 1,650 Euro fällig. Am teuersten ist Mecklenburg-Vorpommern mit durchschnittlich 1,731 Euro.

Die beiden Schlusslichter Bremen und Mecklenburg-Vorpommern liegen bei der jeweils anderen Kraftstoffsorte auf einem Platz im Mittelfeld. So rangiert Bremen in der Diesel-Tabelle auf Rang neun, Mecklenburg-Vorpommern als teuerstes Diesel-Bundesland schafft es bei Super E10 auf den siebten Platz. Und Berlin als günstigstes Bundesland bei Benzin kommt bei Diesel gerade einmal auf Platz elf. Diese unterschiedlichen Platzierungen zeigen, dass der Markt für die beiden Kraftstoffsorten von Bundesland zu Bundesland höchst unterschiedlich ist und es im Moment viel Bewegung auf dem Markt gibt. Wer abends zur Tankstelle fährt, kann nach ADAC-Beobachtungen gegenüber den Preisen am Morgen nach wie vor rund 13 Cent je Liter sparen. (aum)



