Kia bringt den K4 als Kombi

Kia bringt den K4 auch als Kombi. Der Sportswagon reiht sich mit einer Länge von 4,70 Metern zwischen Kompakt- und Mittelklasse ein. Der Kofferraum fasst bis zu 604 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen sollen es zu 1439 Liter sein.

Die Motorisierungen starten starten mit einem 115 PS (85 kW) starken 1.0 T-GDI und Sechs-Gang-Schaltung. Ihn gibt es auf Wunsch auch als Mildhybrid mit Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Darüber rangiert ein 1,6-Liter-Motor mit wahlweise 150 PS (1120 kW) oder 180 PS (132 kW) im Angebot. Er ist serienmäßig an das siebenstufige DCT gekoppelt. Ende des Jahres folgt noch ein Vollhybrid.



Wann und zu welchen Preisen der kompakte Kombi nach Deutschland kommt, ist noch offen. Gebaut wird der Kia K4 Sportswagon in Mexiko. (aum)



