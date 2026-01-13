Logo Auto-Medienportal
Skoda feiert 125 Jahre Motorsport

aum – 13. Januar 2026

Mit dem Motorradrennen Rennen Paris – Berlin begann bei Skoda (damals noch Laurin & Klement) im Jahr 1901 der Motorsport. Zur Feier des 125-jährigen Jubiläums werden alle Fabia RS Rally 2 für den Kundensport mit Zusatzausstattung ausgeliefert. Dazu gehören eine Polycarbonat-Heckscheibe, Querstrebenabdeckungen für Schotter und Asphalt, eine zusätzliche Tasche für die Zusatzbeleuchtung (sofern diese Zusatzbeleuchtung geordert wurde), sechs Magnesium-OZ-Felgen in Sonderfarbe, die Verkabelung der Zusatzscheinwerfer, ein aktualisiertes zentrales Bedienpanel, eine „125 Years“-Begrüßungsanzeige und Manschetten für die Gleichlaufgelenke.

Abgerundet wird das Jubiläumspaket durch Aufkleber im „125 Jahre”-Design, ein neues Logo auf der Fronthaube in Unique Dark Chrome, eine Plakette im Innenraum und eine Stoff-Fahrzeugabdeckung mit dem Logo „125 Jahre Skoda Motorsport”. Darüber hinaus erhält jeder Käufer eines neuen Skoda Fabia RS Rally 2 in diesem Jahr eine Auswahl an Merchandising-Artikeln.

Skoda wird das Motorsport-Jubiläum bei verschiedenen Veranstaltungen und Anlässen feiern. Los geht es mit dem Saisonauftakt bei der Rallye Monte-Carlo, mit einer speziellen 125-Jahre-Lackierung des Fabia RS Rally 2. Im vergangenen Jahr gewannen Fahrer des Skoda unter anderem den WRC2-Teamtitel in der Rallye-Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft, die Middle East Rally Championship und Asia-Pacific Rally Championship. Darüber wurden mit dem Fabia 20 nationale Meisterschaften sowie zahlreiche nationale Sub-Meisterschaften gewonnen. (aum)

Sein internationales Motorsportdebüt gab Skoda vom 27. bis 29. Juni 1901 beim Rennen Paris – Berlin. Die Fahrer Topf und Podsednícek (Foto) starteten auf den Einzylinder-Motorrädern Laurin &amp; Klement Typ B.

Sein internationales Motorsportdebüt gab Skoda vom 27. bis 29. Juni 1901 beim Rennen Paris – Berlin. Die Fahrer Topf und Podsednícek (Foto) starteten auf den Einzylinder-Motorrädern Laurin & Klement Typ B.

