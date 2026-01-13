Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Bestellstart für den gelifteten Ioniq 6

aum – 13. Januar 2026

Bei Hyundai kann der überarbeitete Ioniq 6 bestellt werden. Das Facelift umfasst neben den üblichen Designverfeinerungen und neuer LED-Lichtsignatur einen aufgewerteten Innenraum mit neu gestalteten haptischen Bedienoberflächen sowie größere Batterien. Beim kleineren Akku steigt die Kapazität um zehn Kilowattstunden auf 63 kWh, beim größeren Stromspender sind es nun 84 kWh (statt 77,4 kWh). Dadurch steigt die Reichweite nach WLTP um rund 65 Kilometer auf bis zu 680 Kilometer. Neu sind auch die beiden Ausstattungslinien N Line und N Line X. Die Preise für den Ioniq 6 beginnen bei 45.550 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Hyundai-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Hyundai Ioniq 6 N Line.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, übergibt einen Ioniq 6 an Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht Frankfurt Fußball AG.
Eintracht Frankfurt-Vorstand Axel Hellmann fährt Hyundai Ioniq 6
Hyundai Ioniq 6.
Extravaganter Stromer
Hyundia Ioniq 6.
Der Hyundai Ioniq 6 verbraucht am wenigsten
Hyundai Ioniq 6.
Fahrbericht Hyundai Ioniq 6: Die Wiederentdeckung der Stromlinie
Hyundai-Geschäftsführer Jürgen Keller übergibt Mario Götze den Ioniq 6.
Mario Götze fährt jetzt Hyundai Ioniq 6

Audio

Der neue PEUGEOT 408: Fastback mit Wow-Effekt

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren