Bestellstart für den gelifteten Ioniq 6

Bei Hyundai kann der überarbeitete Ioniq 6 bestellt werden. Das Facelift umfasst neben den üblichen Designverfeinerungen und neuer LED-Lichtsignatur einen aufgewerteten Innenraum mit neu gestalteten haptischen Bedienoberflächen sowie größere Batterien. Beim kleineren Akku steigt die Kapazität um zehn Kilowattstunden auf 63 kWh, beim größeren Stromspender sind es nun 84 kWh (statt 77,4 kWh). Dadurch steigt die Reichweite nach WLTP um rund 65 Kilometer auf bis zu 680 Kilometer. Neu sind auch die beiden Ausstattungslinien N Line und N Line X. Die Preise für den Ioniq 6 beginnen bei 45.550 Euro. (aum)