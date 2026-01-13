Die Marke VW hat im vergangenen Jahr rund 4,73 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Damit lagen die Verkäufe nahezu auf dem Vorjahresniveau (minus 1,4 Prozent). Während sich der Absatz insbesondere in Europa (+5,1 %) und Südamerika (+18,5 %) positiv entwickelte, blieb das Marktumfeld in China (-8,4 %) weiterhin anspruchsvoll. Auch die US-Zölle hatten spürbare Auswirkungen auf die Auslieferungen in Nordamerika (-8,2 %).VW lieferte rund 4,73 Millionen Fahrzeuge aus

In Deutschland verbuchte VW im vergangenen Jahr eine Steigerung der Neuzulassungen um 4,5 Prozent. Mit 19,6 Prozent baute der Marktführer seinen Anteil um 0,5 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent aus. (aum)