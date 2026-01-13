Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

VW lieferte rund 4,73 Millionen Fahrzeuge aus

aum – 13. Januar 2026

Die Marke VW hat im vergangenen Jahr rund 4,73 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Damit lagen die Verkäufe nahezu auf dem Vorjahresniveau (minus 1,4 Prozent). Während sich der Absatz insbesondere in Europa (+5,1 %) und Südamerika (+18,5 %) positiv entwickelte, blieb das Marktumfeld in China (-8,4 %) weiterhin anspruchsvoll. Auch die US-Zölle hatten spürbare Auswirkungen auf die Auslieferungen in Nordamerika (-8,2 %).VW lieferte rund 4,73 Millionen Fahrzeuge aus

In Deutschland verbuchte VW im vergangenen Jahr eine Steigerung der Neuzulassungen um 4,5 Prozent. Mit 19,6 Prozent baute der Marktführer seinen Anteil um 0,5 Prozentpunkte auf 19,6 Prozent aus. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Volkswagen.

Volkswagen.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Volkswagen-Stammsitz in Wolfsburg.
Der VW-Konzern setzte bislang 6,6 Millionen Fahrzeuge ab
Volkswagen-Konzern.
VW kündigt Beschäftigungssicherung
Rivian.
Volkswagen und Rivian planen ein Joint Venture
Selbstfahrender Prototyp eines VW ID Buzz.
VW-Konzern vertieft Zusammenarbeit mit Mobileye
Volkswagen.
VW verkauft ein Viertel mehr Autos

Audio

Wirtschaftsnews vom 16. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren