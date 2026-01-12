CMT 2026: Eifelland zeigt Nissan Interstar als Campervan

Auf der der Caravan- und Freizeitmesse CMT 2026 (17.-25.1.) wird Eifelland den Nissan Interstar als Campervan vorstellen. Gezeigt werden verschiedene Umbauten, darunter auch ein vollelektrischer Interstar-e. Alle Ausführungen verfügen über ein großes Bett mit Lattenrost und einer Liegefläche von ca. 1,90 x 1,60 Meter sowie Küchenzeile mit Kompressorkühlschrank, Gasherd und Spülbecken. Zudem bieten die in Manufakturarbeit gefertigten Camper auf Nissan-Basis eine Zuladung von bis zu 900 Kilogramm bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und bis zu 2,6 Kubikmetern Stauraum.

Eifelland wurde 1972 gegründet und startete zunächst als Hersteller von Wohnwagen. Seit 2020 werden auch Reisemobile in individueller Manufakturarbeit gefertigt. (aum)



