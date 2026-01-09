Nissan macht dem kleinen Aura ordentlich Dampf

Nissan will in Zukunft wieder mehr sportliche Nismo-Modelle (Nissan Motorsport) auf den Markt bringen. Auf dem Tokyo Auto Salon 2026 an diesem Wochenende wird der Aura Nismo RS Concept vorgestellt. Der 4,26 Meter lange Kleinwagen setzt auf die e-Power-Technik und den Allradantrieb e-4orce. Vorne sitzt ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor mit 330 Newtonmetern Drehmoment, hinten sind es 100 kW (136) PS und 195 Nm. Den Strom für den Antrieb liefert ein 1,5 Liter großer Benziner mit 144 PS (106 kW). Das Concept-Car ist fast 15 Zentimeter breiter und zwei Zentimeter flacher, aber mit 1,5 Tonnen nur 100 Kilogramm schwerer als die etwas über 14 Zentimeter kürzere Serienversion des Nissan Aura, der nur in Japan angeboten wird und 136 PS leistet. (aum)