Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nissan macht dem kleinen Aura ordentlich Dampf

aum – 9. Januar 2026

Nissan will in Zukunft wieder mehr sportliche Nismo-Modelle (Nissan Motorsport) auf den Markt bringen. Auf dem Tokyo Auto Salon 2026 an diesem Wochenende wird der Aura Nismo RS Concept vorgestellt. Der 4,26 Meter lange Kleinwagen setzt auf die e-Power-Technik und den Allradantrieb e-4orce. Vorne sitzt ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor mit 330 Newtonmetern Drehmoment, hinten sind es 100 kW (136) PS und 195 Nm. Den Strom für den Antrieb liefert ein 1,5 Liter großer Benziner mit 144 PS (106 kW). Das Concept-Car ist fast 15 Zentimeter breiter und zwei Zentimeter flacher, aber mit 1,5 Tonnen nur 100 Kilogramm schwerer als die etwas über 14 Zentimeter kürzere Serienversion des Nissan Aura, der nur in Japan angeboten wird und 136 PS leistet. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Tokyo Auto Salon 2026: Nissan Aura Nismo RS Concept.

Tokyo Auto Salon 2026: Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Tokyo Auto Salon 2026: Nissan Aura Nismo RS Concept.

Tokyo Auto Salon 2026: Nissan Aura Nismo RS Concept.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Autor Guido Borck am Mazda CX-6 e.
Mazda CX-6 e: SUV-Erweiterung für die Elektrofamilie
Leapmotor B10.
Leapmotor B10 mit mehr als doppelter Reichweite
Mit einem von der New Yorker Agentur Maison BETC konzipierten Werbefilm begleitet Alpine die Markteinführung des A 390.
Alpine A 390 wird zum Ausdruck der Freiheit
Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ-Technologie.
Der elektrische CLA ist Europas „Auto des Jahres“
Fiat Qubo L.
Brüssel 2026: Fiat bietet wieder einen Hochdachkombi an
Renault Espace F1.
Erstmals in Deutschland: Renault Espace F1

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren