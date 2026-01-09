Leapmotor B10 mit mehr als doppelter Reichweite

Leapmotor wird den gerade erst eingeführten elektrischen B10 nun auch als Range-Extender-Version Hybrid EV. Wie beim C10 REEV dient ein 1,5-Liter-Benzinmotor als Generator für die 18,8 kWh große Batterie (B10 = 67,1 kWh). Der Elektroantrieb leistet auch hier 150 kW (218 PS). Zu der rein elektrischen Reichweite von bis zu 80 Kilometern kommen dann noch weitere rund 820 Kilometer im Generatorbetrieb. Das ist insgesamt über die Hälfte mehr als bei der reinen BEV-Variante des B10. Das 4,52 Meter lange Fahrzeug beschleunigt in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Ein Preis wurde noch nicht genannt. (aum)