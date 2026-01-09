Logo Auto-Medienportal
Der elektrische CLA ist Europas „Auto des Jahres“

aum – 9. Januar 2026

Der elektrische Merceds-Benz CLA ist heute beim Autosalon in Brüssel zu Europas „Autos des Jahres“ gekürt worden. Das seit Mitte 2025 erhältliche Fahrzeug setzte sich bei der Wahl der 60 Automobiljournalisten aus 23 Ländern gegen sechs weitere Finalisten durch. Insgesamt waren 35 Modelle zur „Car of the Year“-Wahl angetreten.

Der 200 kW (272 PS) starke Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ-Technologie, wie es Stuttgart etwas umständlich formuliert, bietet eine Reichweite nach WLTP-Norm von fast 800 Kilometern und kann dank 800-Volt-Technologie in zehn Minuten Strom für bis zu 325 Kilometer an Bord holen. (aum)

Bilder zum Artikel
Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ-Technologie.

Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ-Technologie.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

