Vorschau: Brüssel, Kia, CMT und der IVM

9. Januar 2026

Die heute eröffnete und bis Sonntag nächster Woche dauernde Brüssel Motor Show hat mit einer unerwartet großen Zahl an Fahrzeugpremieren überrascht. Wir geben noch einmal einen Überblick und eine Einschätzung.

Kia erhöht gleich zu Jahresbeginn die Spannung. Eben erst präsentierten die Koreaner in Brüssel ihr neues Einstiegs-Elektro-SUV EV2, da laden sie in der kommenden Woche auch zur ersten Probefahrt mit dem Mittelklasse-SUV EV5, dem Elektrotransporter PV5 in der Pkw- und Cargoversion sowie dem Ceed-Nachfolger K4 eingeladen. Frank Wald wird sich bei allen Dreien ans Lenkrad setzen.

Mit der Messe CMT (Caravan, Motor, Touristik) wird in Stuttgart die Reisesaison 2026 eingeläutet. Die Branche bemüht sich nach dem Höhenflug während der Corona-Pandemie, wieder preisgünstigere Campingmobile anzubieten.

Ein schweres Jahr haben auch die Motorradhersteller hinter sich. Der Absatz in Deutschland, dem zweitgrößten EU-Markt, ging gegenüber 2024 um ein Drittel zurück. Wir sprechen mit Reiner Brendicke, dem Geschäftsführer des Industrieverbands Motorrad (IVM) über die Ursachen und den Stellenwert des motorisierten Zweirads.

Zudem holen wir den bereits für diese Woche angekündigten Fahrbericht über den Lexus LM nach.

Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten aus der bunten Auto- und Motorradwelt sowie Entwicklungen in der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)


