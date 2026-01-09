Brüssel 2026: Fiat bietet wieder einen Hochdachkombi an

Auf Basis des Nutzfahrzeug Doblò präsentiert Fiat auf der Motor Show in Brüssel (–18.1.) den Qubo L. Der Hochdachkombi ist als 4,40 Meter langer Fünfsitzer sowie als 35 Zentimeter längerer Siebensitzer erhältlich. Angeboten wird er als Benziner und Elektrofahrzeug sowie als einziges Pkw-Modell der Marke auch mit einem Dieselmotor. Er steht in den Leistungsstufen 100 PS (74 kW) und 130 PS (100 kW) zur Wahl.

Fiat verspricht über 140 mögliche Sitzkonfigurationen und dank umlegbarer Beifahrerlehne den möglichen Transport von bis zu drei Meter langen Gegenständen. Der Qubo L soll im Laufe des Jahres auf den Markt kommen. Ab 2008 gab es bereits schon einmal einen Fiat namens Qubo, er war mit knapp vier Metern Länge aber deutlich kleiner. (aum)

