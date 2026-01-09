Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Brüssel 2026: Fiat geht unter die Dreiräder

aum – 9. Januar 2026

Die Nutzfahrzeugsparte Fiat Professional zeigt in Brüssel auf der Motor Show (–18.1.) erstmals ein Dreirad. Der kleine vollelektrische Transporter im Stil der in Europa nicht mehr angebotenen Vespa Ape hat eine Nutzlast von 540 Kilogramm. Das Fahrzeug wurde für die letzte Meile entwickelt und wird bereits in Marokko verkauft. Die Ladefläche misst etwa 2,25 Quadratmeter. Die Batteriekapazität reicht für Fahrten von bis zu 90 Kilometern. Erhältlich ist das Tris als Fahrgestellkabine, Pritsche und Pick-up. Es verfügt über eine integrierte Ladefunktion mit eingebautem 220-V-Stecker, so dass kein externes Ladegerät erforderlich ist. In dreieinhalb Stunden kommt die Batterie bei Entladung wieder auf 80 Prozent ihrer Kapazität. Für eine Vollladung veranschlagt Fiat vier Stunden und 40 Minuten.

Das 3,17 Meter lange Fahrzeug leistet in der Spitze 9 kW (12 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 45 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit des Lastenmopeds ist auf 45 km/h beschränkt. Das Fiat Tris wird durch eine Zinkbeschichtung vor Korrosion geschützt und ist mit Full-LED-Beleuchtung ausgestattet. Die Fahrinformationen liefert ein digitales Display. Mit an Bord sind ein USB-C-Anschluss und eine 12-V-Steckdose.

Fiat will das Tris „in den relevanten europäischen Märkten“ einführen. Los geht es in Italien. (aum)

Weiterführende Links: Fiat-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Brüssel Motor Show 2026: Fiat Tris.

Brüssel Motor Show 2026: Fiat Tris.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brüssel Motor Show 2026: Fiat Tris.

Brüssel Motor Show 2026: Fiat Tris.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Brüssel Motor Show 2026: Fiat Tris.

Brüssel Motor Show 2026: Fiat Tris.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Autor Guido Borck am Mazda CX-6 e.
Mazda CX-6 e: SUV-Erweiterung für die Elektrofamilie
Leapmotor B10.
Leapmotor B10 mit mehr als doppelter Reichweite
Tokyo Auto Salon 2026: Nissan Aura Nismo RS Concept.
Nissan macht dem kleinen Aura ordentlich Dampf
Mit einem von der New Yorker Agentur Maison BETC konzipierten Werbefilm begleitet Alpine die Markteinführung des A 390.
Alpine A 390 wird zum Ausdruck der Freiheit
Mercedes-Benz CLA 250+ mit EQ-Technologie.
Der elektrische CLA ist Europas „Auto des Jahres“
Fiat Qubo L.
Brüssel 2026: Fiat bietet wieder einen Hochdachkombi an

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren