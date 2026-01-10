Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Der Jeep Compass wird zum Teilzeit-Stromer

aum – 10. Januar 2026

Jeep erweitert das Modellangebot beim Compass um den e-Hybrid Plug-in. Er bietet 225 PS (165 kW) Systemleistung. Rein elektrisch kann der Plug-in-Hybrid über 90 Kilometer zurücklegen. Bei entladener Batterie bewegt sich der Normverbrauch zwischen 6,5 und 7,0 Litern je 100 Kilometer. Jeep spricht von einer möglichen Gesamtreichweite mit voller Batterie und vollem Tank von rund 850 Kilometern. Mit an Bord ist das Selec-Terrain-System für verschiedene Fahrszenarien von Schnee und Sand bis hin zu Schlamm. Die Preisliste beginnt bei 43.400 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Jeep-Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Jeep Compass.

Jeep Compass.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Jeep Renegade e-Hybrid.
Fahrbericht Jeep Renegade / Compass: Der e-Hybrid bleibt der einzige
Jeep Compass.
Vorstellung Jeep Compass: Facelift für den Bestseller
Jeep Compass.
Globalisierung lässt grüßen: Aus echtem Jeep wird ein Italiener
Jeep Compass.
Der Jeep Compass wird Europäer
Jeep Compass.
Vorstellung Jeep Compass: Der zeigt in die richtige Richtung

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren