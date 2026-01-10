Der Jeep Compass wird zum Teilzeit-Stromer

Jeep erweitert das Modellangebot beim Compass um den e-Hybrid Plug-in. Er bietet 225 PS (165 kW) Systemleistung. Rein elektrisch kann der Plug-in-Hybrid über 90 Kilometer zurücklegen. Bei entladener Batterie bewegt sich der Normverbrauch zwischen 6,5 und 7,0 Litern je 100 Kilometer. Jeep spricht von einer möglichen Gesamtreichweite mit voller Batterie und vollem Tank von rund 850 Kilometern. Mit an Bord ist das Selec-Terrain-System für verschiedene Fahrszenarien von Schnee und Sand bis hin zu Schlamm. Die Preisliste beginnt bei 43.400 Euro. (aum)