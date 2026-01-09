Logo Auto-Medienportal
Brüssel 2026: Opel zeigt die nächste Entwicklungsstufe des Astra

aum – 9. Januar 2026

Während japanische und koreanische Hersteller auf der Brüssel Motor Show (–18.1.) groß Neuheiten auffahren, ist von den deutschen Marken lediglich Opel als Teil der deutlichen Präsenz von Stellantis vertreten. Die Rüsselsheimer präsentieren als Weltpremiere die nächste Entwicklungsstufe des Astra. Eines der technischen Highlights des neuen Modelljahrgangs ist ist das klassenführende HD-Licht Intelli-Lux mit mehr als 50.000 Pixel-Elementen.

Der im Zentrum der Frontmaske stehende Opel-Blitz ist beim Astra nun ebenso wie die Opel Kompass-Signatur erstmals beleuchtet. Alle Sitze sind aus 100 Prozent recycelten Materialien gefertigt. Bereits ab der Einstiegsvariante zählen die patentierten Sitze mit ergonomischer Vertiefung in der Mitte zur Serienausstattung. Die WLTP-Reichweite der vollelektrischen Ausführung erhöht sich mit der Modellüberarbeitung auf bis zu 454 Kilometer.

Als Hingucker hat Opel auch den Corsa GSE Vision Gran Turismo mit nach Belgien gebracht. (aum)


Weiterführende Links: Opel-Presseseite

Mehr zum Thema:

Bilder zum Artikel
Brüssel Motor Show: Opel-Chef Florian Huettl mit dem neuen Modelljahrgang des Astra.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Brüssel Motor Show: Opel-Chef Florian Huettl und Marketingchefin Rebecca Reinermann mit dem neuen Modelljahrgang des Astra.

Photo: Opel via Autoren-Union Mobilität

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

