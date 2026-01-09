Logo Auto-Medienportal
Brüssel 2026: Der Hyundai Staria kommt an den Stecker

aum – 9. Januar 2026

Hyundai stellt auf der Brüssel Motor Show (-18.1.) als Weltprmeire den Staria in der Elektroversion vor. Er wird einem 160 kW (218 PS) starken Motor angetrieben. Die 84 kWh große Batterie steht für geschätzte Normreichweiten von bis zu 400 Kilometern. Dank 800-Volt-Technik kann der Staria Elektro schnell laden (10 bis 80 Prozent in etwa 20 Minuten). Den Innenraum prägen zwei 12,3-Zoll-Displays und ein loungehafter Fond.

Der Van verfügt über eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) und bietet eine Anhängelast von bis zu zwei Tonnen. Er wird als Sieben- und als Neunsitzer erhältlich sein. Die Markteinführung erfolgt in der zweiten Jahreshälfte. (aum)

Bilder zum Artikel
Hyundai Staria Elekro.

Hyundai Staria Elekro.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

