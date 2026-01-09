Logo Auto-Medienportal
Brüssel 2026: Jeep mit 600 PS und 19 Lautsprechern

aum – 9. Januar 2026

Jeep feiert auf der Brüssel Motor Show (18.1.) die Premiere des vollelektrischen Wagoneer S. Das künftige Markenflaggschiff leistet 441 kW (600 PS) und sprintet in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zwei Motoren sorgen für Allradantrieb. Die 400-Volt-Lithiumionen-Batterie hat eine Kapazität von 100,5 kWh und soll in 23 Minuten wieder von 20 auf 80 Prozent gefüllt werden können.

Der Jeep Wagoneer S verfügt über ein in Summe mehr als 45 Zoll großes, hochauflösendes Display und optional über einen 10,25 großen Bildschirm für den Beifahrer. Ebenfalls auf Wunsch wird ein Audiosystem mit 19 Lautsprechern, 1160-Watt-Verstärker und einem 12-Zoll-Subwoofer für tiefen Bass geliefert.

Wann der Wagoneer S auf den Markt kommt und was er kostet, verriet Jeep noch nicht. (aum)


Bilder zum Artikel
