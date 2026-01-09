Brüssel 2026: Ein DS No. 4 nach dem Geschmack von Taylor Barnard

DS Automobiles hat heute auf der Brüssel Motor Show (–18.1.) die Designstudie „Taylor Made No. 4 Concept” enthüllt, die nach Ideen von Formel-E-Rennfahrer Taylor Barnard entstand. Das auf einem DS No. 4 basierende Concept-Car überträgt zahlreiche stilistische Details des elektrischen Rennwagens DS E-Tense FE25 auf ein Straßenfahrzeug. Mit ihm flankiert die Marke den Marktstart der „Performance Line“-Sondermodellen der Baureihen 3, 4 und 7, die Designelemente des Formel E-Rennwagens übernehmen. Ein Beispiel ist die Lichtsignatur mit den Scheinwerfern im Pixel-Design. Prägnant ist auch der überdimensionale Schriftzug „No. 4“ am Kühlergrill.

Die Bezeichnung „Taylor Made No. 4 Concept” ist ein Wortspiel. Zum einen bedeutet „taylor made“ in der Übersetzung so viel wie maßgeschneidert. Zum anderen entstand das Konzeptfahrzeug nach Ideen des Rennfahrers Taylor Barnard. Der 21 Jahre alte Brite fährt einen der beiden DS E-Tense FE25 in der Formel-E-Weltmeisterschaft, der ebenfalls ausgestellt wird. Barnard wünschte sich ein Fahrzeug, das seine Persönlichkeit widerspiegelt. Er nannte den Designern seine persönlich bevorzugten Farben, Materialien und Oberflächen.



Die Karosserie der Designstudie weist vier Varianten von Titan auf, einem extrem leichten und im Motorsport weit verbreiteten Metall. Elemente in „Light Gold“, der charakteristischen Farbe der Rennsportabteilung DS Performance, setzen ebenfalls Akzente. Die Farbe findet sich auf den Außenspiegelgehäusen, den Radkappen, dem geprägten Emblem auf der Motorhaube sowie dem Signaturlogo auf der Heckklappe. Lila – Taylor Barnards Lieblingsfarbe – heben sich die Türgriffe und die seitlichen Schriftzüge „Taylor Made N°4“ hervor. Zudem finden sich die Glückszahl und Startnummer 77 des Rennfahrers auf dem Emblem auf der Motorhaube, den Türgriffen sowie auf der in den Diffusor integrierten Beleuchtung vertreten.



Das Konzeptfahrzeug wird im Laufe des Jahres auch Teil von „Driving Empire“, einem Rennvideospiel auf der Roblox-Plattform. (aum)

