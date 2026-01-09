Logo Auto-Medienportal
Alpine A 390 wird zum Ausdruck der Freiheit

aum – 9. Januar 2026

Mit einem von der New Yorker Agentur Maison BETC konzipierten Werbespot begleitet Alpine die Markteinführung des A 390. Der Film, der computergenerierte Bilder und Live-Action-Aufnahmen miteinander kombiniert, spielt in einem techno-futuristischen und autoritären Universum, in dem Robotisierung und Automatisierung die individuelle Freiheit verdrängt haben. Menschen sind in dieser ultra-regulierten Welt ein Fehler. Dann setzt sich eine Frau ans Steuer des neuen Alpine – eine subversive Aktion, die die etablierte Ordnung erschüttert. Im Verlauf der Geschichte zeigt sich, dass das Zurückerobern des Lenkrads und das Erleben direkter und authentischer Empfindungen für sie ein Weg ist, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen und sich auf den Weg in die Freiheit zu machen.

„In einer durch und durch automatisierten Welt wird es zu einem Akt der Freiheit, das Steuer zu übernehmen“, sagt Nicolas Lautier, Executive Creative Director bei Maison BETC. „Wir wollten die emotionale Kraft einer einfachen Geste zeigen: das Autofahren.“ Es steht für ihn in einer übermäßig kontrollierten Zukunft für „die Rückeroberung des Vergnügens“. Und als Beispiel für Fahrspaß sieht sich eben auch Alpine. Zu sehen ist der halbminütige Werbefilm auf Youtube. Die Musik stammt aus dem Requiem von Gabriel Fauré. (aum)


Bilder zum Artikel
Mit einem von der New Yorker Agentur Maison BETC konzipierten Werbefilm begleitet Alpine die Markteinführung des A 390.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

