Den Hyundai Nexo gibt es ab 69.900 Euro

Neben Toyota bietet in Europa lediglich Hyundai einen Brennstoffzellen-Pkw an. Nun startet die zweite Generation des Nexo, bei dem der Wasserstoff im Tank Reichweiten von bis zu 826 Kilometern ermöglicht. Der Elektromotor leistet 150 kW (204 PS) und beschleunigt den Nexo in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Einstiegspreis des SUV beträgt 69.900 Euro, die höhere Ausstattungsstufe „Prime“ gibt es für 77.550 Euro.

Die Basisausstattung beinhaltet unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung vorn sowie ein Cockpit mit zwei 12,3-Zoll-Curved-Displays. Der Nexo verfügt außerdem über eine Vehicle-to-Load-Funktion, elektrisch ein- und ausfahrbare Türgriffe, 360-Grad-Kamera, einen Autobahnassistenten, einen Parkassistenten mit Fernbedienung und einen Toter-Winkel-Warner mit Monitoranzeige. Digitale Außenspiegel (auf Wunsch) und ein Dachhimmel in Wildlederoptik (Prime) sind weitere Merkmale.



Darüber hinaus verfügt der neue Nexo über das Smart Regenerative System, ein intelligentes Rekuperationssystem, das die Bremsenergierückgewinnung mit Hilfe von Navigationsdaten und Informationen über vorausfahrende Fahrzeuge automatisch an die jeweilige Fahrsituation anpasst. Dabei werden auch Straßenmerkmale wie Fahrbahnschwellen oder Gefälle berücksichtigt.



Der Hyundai Nexo bietet ein Kofferraumvolumen von bis zu 1630 Litern und eine maximale Anhängelast von 1000 Kilogramm. (aum)