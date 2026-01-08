Logo Auto-Medienportal
Zehn Autos können „World Car of the Year 2026“ werden

aum – 8. Januar 2026

Auf der New York International Auto Show wird am 1. April das „World Car of the Year 2026“ bekanntgegeben. Aus einer Liste von 58 Fahrzeugen hat die Jury zehn Finalisten ausgewählt. Es handelt sich um den Audi Q5 / SQ5, BMW iX3, BYD Seal 6 DM-i, die beiden Hyundai-Modelle Ioniq 9 und Palisade sowie den Kia EV 4 und EV 5, den Mercedes-Benz CLA, den Nissan Leaf und den neuen Toyota RAV4.

Gekürt werden darüber hinaus das World Performance Car, das World Luxury Car, das World Electric Car und das World Urban Car sowie das Auto mit dem besten Design. Die WCOTY-Jury setzt sich aus 98 Motorjournalisten aus 33 Ländern zusammen. Für das Publikum ist die NAIAS vom 3. bis 12. April geöffnet. (aum)


Bilder zum Artikel
Audi SQ5.

Audi SQ5.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Audi

Download:

BMW iX3.

BMW iX3.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Matthias Knödler

Download:

BYD Seal 6 DM-i Touring.

BYD Seal 6 DM-i Touring.

Photo: BYD via Autoren-Union Mobilität

Download:

German Premium Car Of The Year: Hyundai Ioniq 9.

German Premium Car Of The Year: Hyundai Ioniq 9.

Photo: GCOTY via Autoren-Union Mobilität

Download:

Chefdesigner Sangyup Lee am Hyundai Palisade.

Chefdesigner Sangyup Lee am Hyundai Palisade.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia EV 4 Fastback.

Kia EV 4 Fastback.

Photo: Michael Kirchberger via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia EV 5.

Kia EV 5.

Photo: CDE via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mercedes-Benz CLA Hybrid.

Mercedes-Benz CLA Hybrid.

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

Download:

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

Download:

Toyota RAV4.

Toyota RAV4.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

