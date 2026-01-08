Zehn Autos können „World Car of the Year 2026“ werden

Auf der New York International Auto Show wird am 1. April das „World Car of the Year 2026“ bekanntgegeben. Aus einer Liste von 58 Fahrzeugen hat die Jury zehn Finalisten ausgewählt. Es handelt sich um den Audi Q5 / SQ5, BMW iX3, BYD Seal 6 DM-i, die beiden Hyundai-Modelle Ioniq 9 und Palisade sowie den Kia EV 4 und EV 5, den Mercedes-Benz CLA, den Nissan Leaf und den neuen Toyota RAV4.
Gekürt werden darüber hinaus das World Performance Car, das World Luxury Car, das World Electric Car und das World Urban Car sowie das Auto mit dem besten Design. Die WCOTY-Jury setzt sich aus 98 Motorjournalisten aus 33 Ländern zusammen. Für das Publikum ist die NAIAS vom 3. bis 12. April geöffnet. (aum)
