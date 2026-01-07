Logo Auto-Medienportal
Der Junior fährt allen davon

aum – 7. Januar 2026

Alfa Romeo hat seinen Absatz in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Mit knapp 7350 Neuzulassungen legte die Marke um 20,5 Prozent gegenüber 2024 zu, während der Gesamtmarkt lediglich um 1,4 Prozent wuchs. Erfolgreichstes Modell ist in seinem ersten vollen Jahr der Alfa Romeo Junior. Auf ihn entfallen rund die Hälfte der Verkäufe. Es folgen die SUV Stelvio (rund ein Viertel) und Tonale (rund 15 Prozent). Die Limousine Giulia machte etwa zehn Prozent der Alfa-Zulassungen aus. (aum)

2026er Modellpalette von Alfa Romeo (von links): Tonale, Stelvio, Giulia und Junior.

Photo: Alfa Romeo via Autoren-Union Mobilität

