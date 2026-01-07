Toyota streicht in der WEC ein Wort

Mit neuem Namen in das neue Motorsportjahr: Ab sofort firmieren das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum von Toyota und die in Köln ansässige Tochtergesellschaft Toyota Gazoo Racing Europe unter der Bezeichnung Toyota Racing GmbH. Unter diesem Namen wird die Marke auch in der Langstreckenweltmeisterschaft mit dem aktualisierten Hypercar TR010 Hybrid antreten. Seit 2016 fuhr das Team unter dem Namen Toyota Gazoo Racing, der auch weiterhin für das Rallye- und das Kundensportprogramm der Marke verwendet wird. Damit soll die Nähe des GR Yaris Rally 2 und des GR Supra GT4 zu den Serienfahrzeugen unterstrichen werden. (aum)



