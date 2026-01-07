Logo Auto-Medienportal
Toyota streicht in der WEC ein Wort

aum – 7. Januar 2026

Mit neuem Namen in das neue Motorsportjahr: Ab sofort firmieren das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum von Toyota und die in Köln ansässige Tochtergesellschaft Toyota Gazoo Racing Europe unter der Bezeichnung Toyota Racing GmbH. Unter diesem Namen wird die Marke auch in der Langstreckenweltmeisterschaft mit dem aktualisierten Hypercar TR010 Hybrid antreten. Seit 2016 fuhr das Team unter dem Namen Toyota Gazoo Racing, der auch weiterhin für das Rallye- und das Kundensportprogramm der Marke verwendet wird. Damit soll die Nähe des GR Yaris Rally 2 und des GR Supra GT4 zu den Serienfahrzeugen unterstrichen werden. (aum)


Bilder zum Artikel
Toyota TR010 Hybrid.

Toyota TR010 Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota TR010 Hybrid.

Toyota TR010 Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota TR010 Hybrid.

Toyota TR010 Hybrid.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota Racing.

Toyota Racing.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR Yaris Rally 2.

Toyota GR Yaris Rally 2.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Toyota GR Supra GT4 Evo 2.

Toyota GR Supra GT4 Evo 2.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

