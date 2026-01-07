Die Pkw-Produktion legt leicht zu

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwas mehr Autos produziert als 2024. Wie der Verband der Automobilindustrie bekanntgab, wurden in den inländischen Werken 4,15 Millionen Pkw gebaut. Das sind zwei Prozent mehr, aber immer noch elf Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Spürbar gestiegen ist die Zahl der Elektromodelle. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres waren es insgesamt knapp 1,56 Millionen Stück. Das sind bereits jetzt – ohne den Monat Dezember – über 200.000 Einheiten mehr als im gesamten Vorjahr.

Der Export bewegte sich mit 3,17 Millionen Fahrzeugen auf dem Niveau des Vorjahres und blieb neun Prozent hinter den Vorkrisenzahlen von 2019 zurück. Die Auftragseingänge aus In- und Ausland lagen zum Ende des Jahres insgesamt zwei Prozent unter denen von 2024. Im Dezember lagen elf Prozent weniger Bestellungen aus dem In- und acht Prozent weniger aus dem Ausland vor als im Vergleichsmonat des Vorjahres. (aum)



