Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Oliver Franz wird neuer Kommunikations-Chef von Renault Deutschland

aum – 6. Januar 2026

Oliver Franz übernimmt zum 15. Januar die Position des Direktors Kommunikation bei der Renault Deutschland AG. Der Kölner bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Automobilbranche mit und verantwortete zuletzt die Kommunikation von BYD Deutschland. In seiner neuen Rolle betreut er die Marken Renault, Dacia, Alpine und Mobilize.

Oliver Franz ist Absolvent der Axel-Springer-Journalistenschule und war zunächst als Journalist für Bild, SAT.1 und die ARD tätig. In seiner Karriere leitete er unter anderem die Kommunikation von Honda Deutschland und Nissan für die DACH-Region. Nach einem Intermezzo als Head of Communications Northern Europe bei Dyson kehrte er als Director Communications Germany bei BYD in die Automobilbranche zurück.

Oliver Franz folgt auf Hajar Kayali, die das Unternehmen im Oktober 2025 auf eigenen Wunsch verlassen hatte. (aum)

Weiterführende Links: Renault-Presse

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Oliver Franz.

Oliver Franz.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

Oliver Franz.

Oliver Franz.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Philipp Bühnemann.
Philipp Bühnemann leitet Renault-Produktkommunikation
Emmanuel Guiffault, Marketingvorstand Renault Deutschland AG.
Emmanuel Guiffault neuer Marketing-Vorstand für Renault Deutschland
Carsten Schopf.
Carsten Schopf hat Renault Deutschland verlassen
Auch Renault Deutschland bietet Schnelltests für seine Belegschaft
Oliver Franz.
Franz wechselt von Honda zu Nissan

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren