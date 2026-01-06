Oliver Franz wird neuer Kommunikations-Chef von Renault Deutschland

Oliver Franz übernimmt zum 15. Januar die Position des Direktors Kommunikation bei der Renault Deutschland AG. Der Kölner bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Automobilbranche mit und verantwortete zuletzt die Kommunikation von BYD Deutschland. In seiner neuen Rolle betreut er die Marken Renault, Dacia, Alpine und Mobilize.

Oliver Franz ist Absolvent der Axel-Springer-Journalistenschule und war zunächst als Journalist für Bild, SAT.1 und die ARD tätig. In seiner Karriere leitete er unter anderem die Kommunikation von Honda Deutschland und Nissan für die DACH-Region. Nach einem Intermezzo als Head of Communications Northern Europe bei Dyson kehrte er als Director Communications Germany bei BYD in die Automobilbranche zurück.



Oliver Franz folgt auf Hajar Kayali, die das Unternehmen im Oktober 2025 auf eigenen Wunsch verlassen hatte. (aum)

