Fiat wird in diesem Jahr mit zwei Modellen in die Kompaktklasse zurückkehren. Ein Fahrzeug im D-Segment wird es aber nicht mehr geben. Dafür seien andere Marken im Stellantis-Konzern zuständig, betont Deutschlandchef Andreas Mayer im Interview mit der Autoren-Union Mobilität. Er sieht Fiat vor allem als urbane und günstige Marke, die als eine der wenigen auch dem A-Segment die Treue halten wird. Da im städtischen Bereich viele Autofahrer nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, ihr elektrisches Fahrzeug zu laden, spielen für ihn auch konventionelle Antriebe weiterhin eine wichtige Rolle. (aum)