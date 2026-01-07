Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility
Bonus

Kompakt: Rückkehr in die Kompaktklasse

aum – 7. Januar 2026

Fiat wird in diesem Jahr mit zwei Modellen in die Kompaktklasse zurückkehren. Ein Fahrzeug im D-Segment wird es aber nicht mehr geben. Dafür seien andere Marken im Stellantis-Konzern zuständig, betont Deutschlandchef Andreas Mayer im Interview mit der Autoren-Union Mobilität. Er sieht Fiat vor allem als urbane und günstige Marke, die als eine der wenigen auch dem A-Segment die Treue halten wird. Da im städtischen Bereich viele Autofahrer nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, ihr elektrisches Fahrzeug zu laden, spielen für ihn auch konventionelle Antriebe weiterhin eine wichtige Rolle. (aum)

Hier die exklusive Story

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Fiat.

Fiat.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Jörg-Michael Satz.
„Jungen Menschen den Zugang zu Mobilität erleichtern“
Alpine A290 GTS.
In Zukunft nur noch rein elektrisch
Citroën.
Die moderne „Ente“ ist vorerst nur eine Idee
Opel Grandland Electric.
„Wer einmal elektrisch fährt, will nie mehr zurück“
Fiat.
Fiat gewinnt die meisten Neukunden

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren