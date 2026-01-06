Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Kia Sportage und Sorento bekommen 36 PS mehr

aum – 6. Januar 2026

Kia bringt nun auch die optisch und technisch überarbeiteten Plug-in-Hybridversionen des Sportage und des Sorento in den Handel. Sie sind zugleich die Topmotorisierungen ihrer jeweiligen Baureihe und bekommen in diesem Jahr mehr Leistung. Das Hybridsystem mit 1,6-Liter-Turbobenziner mobilisiert bei beiden Modellen jetzt 212 kW (288 PS). Bisher waren es 185 kW (252 PS). In Kombination mit der neuen Generation der Sechs-Stufen-Automatik führt das zu deutlich höheren Fahrleistungen bei gleichzeitiger Geräuschminderung. Die Höchstgeschwindigkeit steigt bei beiden Modellen von 183 km/h bzw. 186 km/h auf 206 km/h.

Zudem ist der Sportage PHEV erstmals auch mit reinem Frontantrieb erhältlich. Dadurch sinkt der Einstiegspreis um fast 1900 Euro auf 43.100 Euro. Beim Sorento PHEV steigt die maximale Anhängelast mit der Modellüberarbeitung deutlich von 1010 Kilogramm auf 1,7 Tonnen. Hier beginnen die Preise bei 60.640 Euro. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Kia Sorento PHEV.

Kia Sorento PHEV.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Kia Sportage PHEV.

Kia Sportage PHEV.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Kia Sportage PHEV.
Praxistest Kia Sportage PHEV: Perfekter Pendler bei artgerechter Haltung
Kia Sportage PHEV.
Vorstellung Kia Sportage PHEV: Genug Reichweite für maximale Förderung

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren