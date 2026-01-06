Kia Sportage und Sorento bekommen 36 PS mehr

Kia bringt nun auch die optisch und technisch überarbeiteten Plug-in-Hybridversionen des Sportage und des Sorento in den Handel. Sie sind zugleich die Topmotorisierungen ihrer jeweiligen Baureihe und bekommen in diesem Jahr mehr Leistung. Das Hybridsystem mit 1,6-Liter-Turbobenziner mobilisiert bei beiden Modellen jetzt 212 kW (288 PS). Bisher waren es 185 kW (252 PS). In Kombination mit der neuen Generation der Sechs-Stufen-Automatik führt das zu deutlich höheren Fahrleistungen bei gleichzeitiger Geräuschminderung. Die Höchstgeschwindigkeit steigt bei beiden Modellen von 183 km/h bzw. 186 km/h auf 206 km/h.

Zudem ist der Sportage PHEV erstmals auch mit reinem Frontantrieb erhältlich. Dadurch sinkt der Einstiegspreis um fast 1900 Euro auf 43.100 Euro. Beim Sorento PHEV steigt die maximale Anhängelast mit der Modellüberarbeitung deutlich von 1010 Kilogramm auf 1,7 Tonnen. Hier beginnen die Preise bei 60.640 Euro. (aum)



