Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

CES 2026: Hyundai gewinnt Preis für Robotik

aum – 6. Januar 2026

Hyundai hat auf der heute begonnenen Consumer Electronics Show in Las Vegas (–9.1.) den „Best of Innovation Award“ in der Kategorie Robotic erhalten. Ausgezeichnet wurde das Modell Mob ED, dessen kommerzielle Vermarktung noch in diesem Quartal beginnen soll. Der Mobile Eccentric Droid (kurz Mob ED) ist eine KI-gestützte Mobilitätsplattform für verschiedene Anwendung. Es gibt zwei Ausführungen: Basic (ferngesteuert) und Pro (autonom).

Mob ED verfügt über die vom Robotics LAB der Hyundai-Gruppe entwickelte „Drive and Lift“-Technologie (DnL), die auch in schwierigen Umgebungen eine stabile Leistung auf unebenen Oberflächen, Steigungen und Bordsteinen ermöglicht. Das Modell Mob ED Basic wird über eine Steuerung bedient und bietet Flexibilität für Forschung und Entwicklung, während der Mob ED Pro über autonome Funktionen verfügt, die durch integrierte Lidar-Kamera-Fusionssensoren ermöglicht werden und eine präzise Navigation gewährleisten.

Mob ED hat ein anpassbares modulares Design und Sensoren. Die Plattform kann sowohl enge Wege in Innenräumen als auch unwegsames Gelände im Freien bewältigen und eignet sich somit für vielfältige Anwendungen. (aum)

Weiterführende Links: Hyundai-Presseseite

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai.

Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai (links das ferngsteuerte Modell Basic, rechts die autonome Ausführung Pro).

Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai (links das ferngsteuerte Modell Basic, rechts die autonome Ausführung Pro).

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai.

Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai.

Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Hyundai Kona Elektro.
Hyundai Specials: SUV fahren ohne Anzahlung
Hyundai Ioniq Autonomous Concept.
CES 2017: Hyundai zeigt Mobilitätskonzepte der Zukunft
My-Hyundai-App.
Hyundai bündelt alle digitalen Services in einer App
Andreas Zürnstein.
Hyundai bekommt einen neuen Deutschland-Chef
Fahrzeuge wie der Hyundai Ioniq 9 und der Kia EV 9 sind für bidirektionales Laden ausgelegt.
Hyundai baut V2X aus

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren