CES 2026: Hyundai gewinnt Preis für Robotik

Hyundai hat auf der heute begonnenen Consumer Electronics Show in Las Vegas (–9.1.) den „Best of Innovation Award“ in der Kategorie Robotic erhalten. Ausgezeichnet wurde das Modell Mob ED, dessen kommerzielle Vermarktung noch in diesem Quartal beginnen soll. Der Mobile Eccentric Droid (kurz Mob ED) ist eine KI-gestützte Mobilitätsplattform für verschiedene Anwendung. Es gibt zwei Ausführungen: Basic (ferngesteuert) und Pro (autonom).

Mob ED verfügt über die vom Robotics LAB der Hyundai-Gruppe entwickelte „Drive and Lift“-Technologie (DnL), die auch in schwierigen Umgebungen eine stabile Leistung auf unebenen Oberflächen, Steigungen und Bordsteinen ermöglicht. Das Modell Mob ED Basic wird über eine Steuerung bedient und bietet Flexibilität für Forschung und Entwicklung, während der Mob ED Pro über autonome Funktionen verfügt, die durch integrierte Lidar-Kamera-Fusionssensoren ermöglicht werden und eine präzise Navigation gewährleisten.



Mob ED hat ein anpassbares modulares Design und Sensoren. Die Plattform kann sowohl enge Wege in Innenräumen als auch unwegsames Gelände im Freien bewältigen und eignet sich somit für vielfältige Anwendungen. (aum)

