Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Den Renault Twingo E-Tech gibt es für unter 20.000 Euro

aum – 6. Januar 2026

Bei Renault kann der neue Twingo E-Tech elektrisch bestellt werden. Er ist zunächst nur in der höheren der beiden Ausstattungen zu Preisen ab 21.590 Euro verfügbar. Im Frühjahr kann dann auch die Basisversion für 19.990 Euro geordert werden. Der E-Twingo knüpft sowohl designerisch als auch funktional an das legendäre Ur-Modell an. Er wird von einem 60 kW (82 PS) starken Elektromotor angetrieben. Die 27,5-kWh-Batterie steht für eine Normreichweite von bis zu 262 Kilometern (WLTP).

Bereits in der Basisversion Evolution verfügt der fünftürige Twingo über einzeln verschiebbare Rücksitze, ein 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument, ein 10 Zoll großes Infotainmentsystem mit Smartphone-Integration, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, eine manuelle Klimaanlage und Parksensoren hinten. Die Topausstattung Techno gibt es zu Preisen ab 21.590 Euro und umfasst serienmäßig das integrierte Multimedia-System Open R link mit Google-Integration, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, One-Pedal-Funktion, Rückfahrkamera und eine umklappbare Rückenlehne für den Beifahrersitz. Das Kofferraumvolumen liegt bei 305 Litern und lässt sich durch Vorschieben der Rücksitzbank auf bis zu 360 Liter erweitern.

Ausgeliefert wird der Twingo serienmäßig mit einem bidirektionalen 11-kW-AC-Ladegerät und einem 50-kW-DC-Ladegerät angeboten. Das 11-kW-Ladegerät verfügt über eine V2L-Funktion (Vehicle-to-Load): 230-V-Geräte können über einen Adapter an die Fahrzeugbatterie angeschlossen und mit einer Leistung von bis zu 3700 Watt versorgt werden.

Bestellbar ist der E-Tech elektrisch zunächst eine Woche lang nur für Inhaber des „Twingo R“-Passes. Sie werden von dem Renault-Händler kontaktiert, den sie beim Kauf des Passes ausgewählt haben, und haben bis einschließlich 14. Januar Zeit, um ihr Fahrzeug zu konfigurieren und zu bestellen. Sie gehören dann zu den ersten, die ihr Auto erhalten. Der Twingo-R-Pass kann auch noch bis zum 14. Januar erworben werden, um von einer vorrangigen Lieferung zu profitieren. Alle anderen Interessenten können den Renault dann offiziell ab 15. Januar bestellen. (aum)

Weiterführende Links: Renault-Presse

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Renault Twingo E-Tech elektrisch.

Photo: DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg.
19 Prozent der Neuwagen sind Elektroautos
Oliver Franz.
Oliver Franz wird neuer Kommunikations-Chef von Renault Deutschland
Kia Sorento PHEV.
Kia Sportage und Sorento bekommen 36 PS mehr
Robotik-Mobilitätsplattform Mob ED von Hyundai.
CES 2026: Hyundai gewinnt Preis für Robotik
AI Road Sense von ZF erkennt Straßenzustände, antizipiert das Fahrverhalten und passt das Fahrwerk entsprechend an.
CES 2026: ZF führt das Fahrwerk ins digitale Zeitalter
Firmensitz von Knaus Tabbert in Jandelsbrunn.
Falsche Angaben kosten Knaus Tabbert 6,4 Millionen Euro

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren