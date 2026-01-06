Den Renault Twingo E-Tech gibt es für unter 20.000 Euro

Bei Renault kann der neue Twingo E-Tech elektrisch bestellt werden. Er ist zunächst nur in der höheren der beiden Ausstattungen zu Preisen ab 21.590 Euro verfügbar. Im Frühjahr kann dann auch die Basisversion für 19.990 Euro geordert werden. Der E-Twingo knüpft sowohl designerisch als auch funktional an das legendäre Ur-Modell an. Er wird von einem 60 kW (82 PS) starken Elektromotor angetrieben. Die 27,5-kWh-Batterie steht für eine Normreichweite von bis zu 262 Kilometern (WLTP).

Bereits in der Basisversion Evolution verfügt der fünftürige Twingo über einzeln verschiebbare Rücksitze, ein 7-Zoll-Digital-Kombiinstrument, ein 10 Zoll großes Infotainmentsystem mit Smartphone-Integration, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, eine manuelle Klimaanlage und Parksensoren hinten. Die Topausstattung Techno gibt es zu Preisen ab 21.590 Euro und umfasst serienmäßig das integrierte Multimedia-System Open R link mit Google-Integration, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, One-Pedal-Funktion, Rückfahrkamera und eine umklappbare Rückenlehne für den Beifahrersitz. Das Kofferraumvolumen liegt bei 305 Litern und lässt sich durch Vorschieben der Rücksitzbank auf bis zu 360 Liter erweitern.



Ausgeliefert wird der Twingo serienmäßig mit einem bidirektionalen 11-kW-AC-Ladegerät und einem 50-kW-DC-Ladegerät angeboten. Das 11-kW-Ladegerät verfügt über eine V2L-Funktion (Vehicle-to-Load): 230-V-Geräte können über einen Adapter an die Fahrzeugbatterie angeschlossen und mit einer Leistung von bis zu 3700 Watt versorgt werden.



Bestellbar ist der E-Tech elektrisch zunächst eine Woche lang nur für Inhaber des „Twingo R“-Passes. Sie werden von dem Renault-Händler kontaktiert, den sie beim Kauf des Passes ausgewählt haben, und haben bis einschließlich 14. Januar Zeit, um ihr Fahrzeug zu konfigurieren und zu bestellen. Sie gehören dann zu den ersten, die ihr Auto erhalten. Der Twingo-R-Pass kann auch noch bis zum 14. Januar erworben werden, um von einer vorrangigen Lieferung zu profitieren. Alle anderen Interessenten können den Renault dann offiziell ab 15. Januar bestellen. (aum)