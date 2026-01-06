Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

ZF und Qualcomm kooperieren bei ADAS

aum – 6. Januar 2026

ZF und Qualcomm Technologies kooperieren künftig bei der Entwicklung skalierbarer Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die Rechen- und Wahrnehmungsfähigkeiten auf Basis Künstlicher Intelligenz kombiniert. Die leistungsstarke und flexible Plattform für automatisiertes Fahren bietet skalierbare ADAS-Lösungen für eine Vielzahl von Fahrzeugtypen und Automatisierungsniveaus bis Level 3 und schlüsselfertige Systeme für Automobilhersteller. ZF bietet ADAS-Funktionen an, die etwa 25 Sicherheits-, Komfort- und Parkfunktionen umfassen, darunter als fortschrittlichste Funktion das Hands-off Navigate on Autopilot (NOA). Fahrzeughersteller können aus einem Pool von Funktionen individuell, modular und skalierbar die Funktionen auswählen, die sie für eine bestimmte Fahrzeugserie verwenden möchten. Diese Funktionen sind auch als eigenständige Software-as-a-Product verfügbar.

Qualcomm steuert mit seiner Plattform Snapdragon Ride kamerabasierte KI-Wahrnehmung zur Erkennung von Objekten, zur Erkennung von Fahrspuren und Verkehrszeichen, zur Einparkhilfe, zur Fahrerüberwachung und zur Echtzeitkartierung bei. Die Systemkonfigurationen reichen von einer einzigen nach vorne gerichteten Kamera bis hin zur Wahrnehmung mit mehreren Kameras. Die Surround-Sensorik wird durch eine hochauflösende Architektur aus Vogelperspektive, fortschrittliche Fischaugen-Kameraverarbeitung und die Integration von Radar verbessert. Das System ist bereit für freihändiges Fahren auf Autobahnen mit automatisiertem Spurwechsel und urbaner Fahrassistenz. Die Datenverarbeitung und die Steuerungsprozesse übernimmt der Pro-AI-Computer von ZF. (aum)

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
ZF und Qualcomm kooperieren bei der Entwicklung skalierbarer Fahrerassistenzsysteme, die auf dem Pro-AI-Supercomputer und der Snapdragon-Ride-Plattform basieren.

ZF und Qualcomm kooperieren bei der Entwicklung skalierbarer Fahrerassistenzsysteme, die auf dem Pro-AI-Supercomputer und der Snapdragon-Ride-Plattform basieren.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

ZF.
ZF trennt sich von seiner Geschäftseinheit ADAS
Das "Safe Human Interaction Cockpit" von ZF.
Bei ZF sollen Auto und Fahrer ein Team bilden
ZF Global Technology Day 2019.
Auf fliegendem Teppich in die automobile Zukunft
CES 2019: Technologien von ZF ermöglichen die nächste Generation der Mobilität.
Las Vegas 2019: ZF bietet stärkste Rechenleistung für Steuerbox
Lenkradkonzept von ZF für autonomes Fahren.
CES 2018: ZF stellt Lenkradkonzept für autonomes Fahren vor

Audio

Autonews vom 19. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren