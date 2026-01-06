ZF und Qualcomm kooperieren bei ADAS

ZF und Qualcomm Technologies kooperieren künftig bei der Entwicklung skalierbarer Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die Rechen- und Wahrnehmungsfähigkeiten auf Basis Künstlicher Intelligenz kombiniert. Die leistungsstarke und flexible Plattform für automatisiertes Fahren bietet skalierbare ADAS-Lösungen für eine Vielzahl von Fahrzeugtypen und Automatisierungsniveaus bis Level 3 und schlüsselfertige Systeme für Automobilhersteller. ZF bietet ADAS-Funktionen an, die etwa 25 Sicherheits-, Komfort- und Parkfunktionen umfassen, darunter als fortschrittlichste Funktion das Hands-off Navigate on Autopilot (NOA). Fahrzeughersteller können aus einem Pool von Funktionen individuell, modular und skalierbar die Funktionen auswählen, die sie für eine bestimmte Fahrzeugserie verwenden möchten. Diese Funktionen sind auch als eigenständige Software-as-a-Product verfügbar.

Qualcomm steuert mit seiner Plattform Snapdragon Ride kamerabasierte KI-Wahrnehmung zur Erkennung von Objekten, zur Erkennung von Fahrspuren und Verkehrszeichen, zur Einparkhilfe, zur Fahrerüberwachung und zur Echtzeitkartierung bei. Die Systemkonfigurationen reichen von einer einzigen nach vorne gerichteten Kamera bis hin zur Wahrnehmung mit mehreren Kameras. Die Surround-Sensorik wird durch eine hochauflösende Architektur aus Vogelperspektive, fortschrittliche Fischaugen-Kameraverarbeitung und die Integration von Radar verbessert. Das System ist bereit für freihändiges Fahren auf Autobahnen mit automatisiertem Spurwechsel und urbaner Fahrassistenz. Die Datenverarbeitung und die Steuerungsprozesse übernimmt der Pro-AI-Computer von ZF. (aum)

