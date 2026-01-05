Leapmotor verdoppelt den Absatz

Leapmotor hat im vergangenen Jahr seinen Absatz gegenüber 2024 verdoppelt. 596.555 Fahrzeuge bedeutet eine Zunahme der Auslieferungen um 103 Prozent. Allein auf den Dezember entfielen 60.423 Autos der Marke, an der Stellantis zu 51 Prozent beteiligt ist. Unter den chinesischen Start-ups für New Energy Vehicles (NEV) nimmt Leapmoptor – gegründet vor zehn Jahren – damit die Spitzenposition ein.

Auf dem Autosalon in Brüssel feiert in dieser Woche der B03X als viertes Modell für Europa seine Premiere. Weitere werden folgen, darunter mit dem B05 auch ein Sportcoupé. (aum)





