Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Leapmotor verdoppelt den Absatz

aum – 5. Januar 2026

Leapmotor hat im vergangenen Jahr seinen Absatz gegenüber 2024 verdoppelt. 596.555 Fahrzeuge bedeutet eine Zunahme der Auslieferungen um 103 Prozent. Allein auf den Dezember entfielen 60.423 Autos der Marke, an der Stellantis zu 51 Prozent beteiligt ist. Unter den chinesischen Start-ups für New Energy Vehicles (NEV) nimmt Leapmoptor – gegründet vor zehn Jahren – damit die Spitzenposition ein.

Auf dem Autosalon in Brüssel feiert in dieser Woche der B03X als viertes Modell für Europa seine Premiere. Weitere werden folgen, darunter mit dem B05 auch ein Sportcoupé. (aum)


Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Nur ein kleiner Teil der Modellplaette von Leapmotor ist derzeit erst in Europa erhältlich.

Nur ein kleiner Teil der Modellplaette von Leapmotor ist derzeit erst in Europa erhältlich.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

IAA Mobility 2025: Leapmotor in der Open Area in München.
Leapmotor knackt Millionenmarke
Leapmotor T03.
Leapmotor erfolgreich unterwegs
Leapmotor.
Leapmotor peilt dieses Jahr eine halbe Million Autos an
Auto Shanghai 2025: Leapmotor B01.
Shanghai 2025: Leapmotor wächst
Leapmotor T03.
Leapmotor: Der T03 bleibt im Programm

Audio

Lexus zeigt das neue LFA Concept

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren