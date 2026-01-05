Das erste Elektromotorrad mit Feststoffbatterie

Verge bietet nach eigenen Angaben als erster Hersteller ein Elektromotorrad mit Feststoffbatterie an. Die Produktion soll bereits begonnen haben, die Auslieferung „in den kommenden Monaten“ starten. Das finnisch-estländische Unternehmen verspricht für die neue TS Pro Ladezeiten von zehn Minuten für rund 300 Kilometer sowie mit optional großer Batterie eine Maximalreichweite von fast 600 Kilometern haben. Mit dem Standardakku werden etwa 350 Kilometer versprochen.

Neben der Batterie ist auch der nabenlose Felgenmotor neu. Er ist nach Angaben von Verge bei gleicher Leistung 50 Prozent leichter. Dadurch sinkt das Gewicht des Elektromotorrads auf rund 230 Kilogramm. Die 102 kW (139 PS) starke Verge TS Pro entwickelt 1000 Newtonmeter Drehmoment und beschleunigt in dreieinhalb Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Basispreis beträgt 36.581 Euro. (aum)



