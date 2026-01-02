Vorschau: Das Jahr nimmt rasch Fahrt auf

Das neue Jahr drückt bereits zu Beginn ordentlich aufs Tempo. Neben der Consumer Electronics Show in Las Vegas, die sich längst auch zu einem Schauplatz automobiler Präsentationen entwickelt hat, rückt im allgemeinen Messewirrwarr Brüssel stärker in den europäischen Fokus. Der dortige Automobilsalon verspricht in der kommenden Woche gleich mehrere Premieren vom Kia EV2 über den Leapmotor B03X und den Fiat Qubo L bis zum überarbeiteten Peugeot 408 und Toyota Hilux. Wir sind vor Ort.

Volkswagen verrät bereits morgen mehr Details über den Innenraum des ID Polo, der dieses Jahr auf den Markt kommt, und wir sprechen mit Fiat-Deutschlandchef Andreas Mayer: Die Marke kehrt dieses Jahr mit zwei Modellen in das C-Segment zurück.



Unser erster Praxistest im neuen Jahr beschäftigt sich mit dem Exoten einer renommierten Marke. Der Lexus LM ist ein über fünf Meter langer Van, der in der Luxusausführung zur exklusiven Chauffeurslimousine wird. Mit Audi gibt in diesem Jahr ein deutscher Hersteller sein Debüt in der Formel 1. Martin Wittler nimmt das zum Anlass, um auf mittlerweile 90 Jahre Grand-Prix-Motorsport heimischer Hersteller zurückzublicken.



Darüber hinaus halten wir Sie weiterhin tagesaktuell mit weiteren Nachrichten über Neuigkeiten aus der Auto- und Motorradwelt sowie der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)



