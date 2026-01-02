Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Honda verlängert Garantie

aum – 2. Januar 2026

Honda startet einen neuen Garantieservice. Mit der Service-Activated Warranty (SAWA) verlängert sich die Fahrzeuggarantie auf bis zu acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Voraussetzung ist die Einhaltung des Service- und Wartungsplans bei einem autorisierten Markenhändler. Das verlängert die Garantie nach den üblichen drei Jahren automatisch um jeweils zwölf weitere Monate.

Da die Garantie an das Fahrzeug und nicht an den Eigentümer gebunden ist, kann sie bei einem Weiterverkauf übertragen werden. Somit profitieren auch Käufer eines geprüften Honda-Gebrauchtwagens davon. Zudem gilt sie europaweit in 16 weiteren Ländern. (aum)

Weiterführende Links: Honda

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Modellpalette von Honda (2026).

Modellpalette von Honda (2026).

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Honda EV Outlier Concept.
Tokio 2025: Warum es bei einem Motor belassen?
Fastport e-Quad von Honda.
Eurobike 2025: Honda präsentiert neues Lieferfahrzeug
Neue Brennstoffzelle von Honda.
Honda entwickelt neue Brennstoffzelle
Mobiler Wasserstoffgenerator P-Grid mit Brennstoffzelle von Honda.
Hondas Brennstoffzelle kommt in einen mobilen Generator
Honda.
Honda und Nissan sprechen über Fusion

Audio

Wirtschaftsnews vom 16. Dezember 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren