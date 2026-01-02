Honda verlängert Garantie

Honda startet einen neuen Garantieservice. Mit der Service-Activated Warranty (SAWA) verlängert sich die Fahrzeuggarantie auf bis zu acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Voraussetzung ist die Einhaltung des Service- und Wartungsplans bei einem autorisierten Markenhändler. Das verlängert die Garantie nach den üblichen drei Jahren automatisch um jeweils zwölf weitere Monate.

Da die Garantie an das Fahrzeug und nicht an den Eigentümer gebunden ist, kann sie bei einem Weiterverkauf übertragen werden. Somit profitieren auch Käufer eines geprüften Honda-Gebrauchtwagens davon. Zudem gilt sie europaweit in 16 weiteren Ländern. (aum)



