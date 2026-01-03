Der VW ID Polo bekommt das größte Display seiner Klasse

Ende April will Volkswagen die Bestellbücher für den ID Polo öffnen. Für das Interieur verspricht Volkswagen „klare physische Tasten“ und Drehregler sowie „warm wirkende Materialien“. Das digitale Cockpit setzt sich aus einem 10,25 Zoll großen Fahrinformationsbildschirm mit wählbarem „Retrodesign“ und einem Infotainmenttouchscreen mit klassenführender 13-Zoll-Diagonale zusammen.

Separat in eine Leiste mit Tasten integriert sind die zentralen Klimafunktionen und der Warnblinkschalter. Ebenfalls komplett neu konzipiert ist das Multifunktionslenkrad mit klar gegliederten Tastenfeldern. Zwischen der Smartphone-Ablage und den Cupholdern befindet sich ein Drehregler für die Audiobedienung. Die „ID Light“-Lichtleiste erstreckt sich im unteren Bereich der Windschutzscheibe erstmals nicht nur über die komplette Breite der mit Stoff bespannten Instrumententafel, sondern nun bis in die Vordertüren hinein. Die Türöffner wurden aus dem neuen T-Roc adaptiert, in den Türtafeln finden sich eine Ziernaht und austauschbare kleine Buttons.



So weit wie möglich wurde im Innenraum auf nachhaltige Materialien gesetzt. So bestehen alle Textilien der Sitze und Türen sowie die Oberseite des Dachhimmels und der Teppiche zu 100 Prozent aus recyceltem Polyethylenterephthalat, einem thermoplastischer Kunststoff, der zumeist aus PET-Flaschen gewonnen wird. Für die Sitze der Topausstattung des ID Polo kommt zudem ein aus Seaqual-Garn hergestelltes Gewebe zum Einsatz, dessen Grundstoff eingesammeltes und dann recyceltes Meeresplastik ist. Aus einem neuen recycelten Material hergestellt ist auch das horizontale Dekor (Dessin „Milkyway“ in der Topversion) unterhalb der Lüftungsöffnungen. (aum)



