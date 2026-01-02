Logo Auto-Medienportal
Alpina wird BMW-Marke

aum – 2. Januar 2026

Der ehemalige BMW-Tuner Alpina aus Buchloe im Allgäu ist jetzt offiziell Teil des Münchener Automobilkonzerns. Die neue Marke wird unter dem Namen BMW Alpina geführt und steht für Performanceautomobile und feine Materialien. Hinzu kommt ein exklusives Angebot an Veredelungsmöglichkeiten. Der neue Markenschriftzug, der sich an der asymmetrischen Form aus den 1970er-Jahren orientiert, wird künftig zentral am Heck der Alpina-Fahrzeuge platziert.

Alpina begann in den 60er Jahren zunächst mit dem Tuning von BMW-Modellen und Motorsportaktivitäten. Ab 1978 baute die Firma auf Basis von Autos aus München ihre Hochleistungsfahrzeugeunter eigenem Namen. (aum)

