Grün legt zu, Rot verliert

Wenn es um die Karosseriefarbe geht, dann führen Silber, Grau, Schwarz und Weiß nach wie vor die Beliebtheitsskala an. Rund 75 Prozent der diesjährigen Neuzulassungen gingen nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie auf das Konto einer dieser Farben. Ihr Anteil an den Gesamtzulassungen ging dabei von 79,5 auf 77,8 Prozent zurück, weil Spitzenreiter Grau/Silber sowie Weiß etwas unbeliebter geworden sind, während Schwarz als zweitbeliebteste Farbe leicht zunahm. Den stärksten Aufschwung verbuchten allerdings grüne Autos. Erstmals seit über 20 Jahren wurde hier die 100.000er-Marke geknackt (100.715 Einheiten).

Zwar machen grüne Pkw aktuell nur 3,9 Prozent aller Neuzulassungen aus, aber seit 2021 steigen ihre Neuzulassungen und für dieses Jahr ergibt sich ein sattes Zulassungsplus von 26,5 Prozent gegenüber 2024. Das ist Platz drei unter den bunten Farben.



Die beliebteste bunte Autofarbe bleibt Blau. Gut jeder zehnte Neuwagen (10,2 Prozent) trägt sie 2025. In diesem Jahr stiegen die blauen Zulassungen nach einem Rückgang 2024 wieder, 267.075 neu zugelassene Pkw bedeuten ein Plus von 16,3 Prozent. Die Zulassungen roter Pkw hingegen brachen um 16,5 Prozent ein. Das bedeutet Rang 2 knapp hinter Trendsetter Grün – weniger als 1000 Einheiten trennen die beiden. Es wurden 101.706 rote Pkw zugelassen. 1992 waren es noch mehr als eine Million gewesen. Seinerzeit war mehr als jeder vierte neue Pkw in Deutschland rot (27,5 Prozent), heute sind es nur noch 3,9 Prozent der Zulassungen.



Mit Ausnahme von Orange erfreuen sich auch alle weiteren bunten Farben wachsender Beliebtheit, wenngleich ihr Anteil nach wie vor sehr gering bleibt. Ein Beispiel: Die Neuzulassungen von Pkw in Lila oder Violett haben sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt (5944 Fahrzeuge; 0,2 Prozent der Neuzulassungen).



Den hohen Anteil grauer, weißer, schwarzer und silberner Fahrzeuge erklärt sich der VDA mit dem Gedanken an den späteren Wiederverkauf. Mit einer beliebten Karosseriefarbe rechnen sich die Verkäufer größere Chancen aus. (aum)

