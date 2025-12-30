Auch 127 Führerscheine bleiben liegen

Die sieben „Lost & Found“-Büros der Österreichischen Bundesbahnen sind für viele Fahrgäste oft die Retter in der Not, wenn wichtige Gegenstände wie Handy, Schlüssel oder EC-Karten verlorengehen. Im Schnitt 85 Fundstücke pro Tag tauchten in diesem Jahr bei der ÖBB auf. Entweder werden sie von Bahnmitarbeitern im Zug oder im Bahnhof gefunden oder von ehrlichen Findern gemeldet und abgegeben. Insgesamt waren es 2025 bislang 31.037 Gegenstände, darunter auch einige Kuriositäten. Während die Zahl der verlorenen Dinge etwas höher als im Vorjahr lag, betrug die Rückgabequote unverändert 38 Prozent. Alle Gegenstände, die nicht in einem Lost-&-Found-Büro von ihrem Besitzer wieder abgeholt werden, landen im offiziellen Fundbüro.

Gepäck gehört nach wie vor zu den am häufigsten verlorenen Stücken. In diesem Jahr wurden knapp 11.400 Koffer, Rucksäcke und Taschen in den Fundbüros der ÖBB abgegeben (2024: 11.000 Stück, 2023: 8900 Stück). Dahinter folgen mit deutlichem Abstand Elektronikgeräte wie Kameras und Handys mit knapp 6300 Fundstücken (2024: 5600 Stück, 2023: 6000 Stück). Geldbörsen und Bargeld folgen mit knapp 3500 Fällen auf Platz drei (2024: 3600 Stück, 2023: 3700 Stück).



2025 wurden unter anderem auch sechs Rollstühle und 55 Gehhilfen (Krücken, Rollatoren, Stöcke etc.) gefunden. Außerdem blieben zehn Hörgerate, vier Gebisse bzw. Zahnprothesen und 42 medizinische Geräte bzw. deren Hilfsmittel im Zug oder am Bahnhof zurück. Zusätzlich fanden sich 20 Kinderwagen, 88 Fahrräder, 118 Scooter sowie 61 E-Scooter und sogar eine Drohne.

Knapp 640-mal suchten Sportler nach einer Zugfahrt nach ihrer Ausrüstung: So tauchten 38 Skateboards, 25 Snowboards und Skier, 17 Paar Ski- und Snowboardschuhe, zehn Paar Eislaufschuhe und fünf Paar Inline-Skates bei den ÖBB-Fundbüros auf.



Auch Musiker fahren gerne mit der Bahn: In Summe wurden 112 Instrumente von der ÖBB gefunden. Am häufigsten gingen Saiteninstrumente wie Gitarren (46 Stück) verloren. Aber auch 28 Blasinstrumente (z.B. Trompeten), 21 Streichinstrumente (Geigen u.a.) und fünf Tasteninstrumente (wie Keyboards) wurden vergessen.



Und auch Autofahrer sind vergessliche Bahnfahrer: Neben fünf Kfz-Kennzeichen und zwölf Zubehörteile wurden 14 Fahrzeugdokumente und 127 Führerscheine im Zug vergessen. (aum)

