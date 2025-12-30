Mehr Power für den Dacia Spring

Dacia spendiert dem Spring bei unverändertem Einstiegspreis stärkere Motoren und eine neue Batterietechnologie. Das Chassis wurde im Mittelteil für den nun verwendeten Lithium-Eisenphosphat-Akku verstärkt, die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse optimiert und das Bremsverhalten verbessert. Eine Reihe von Verkleidungen an Front, Seiten und Heck reduzieren die aerodynamische Turbulenzen unter dem Fahrzeug, ein neuer Spoiler die im oberen Bereich der Heckklappe. Das verbessert auch die Reichweite.

Zwei neue Motoren mit 52 kW (70 PS) und 75 kW (100 PS) ersetzen die bisherigen bisherigen Aggregate mit 33 kW (45 PS) und 48 kW (65 PS). Sie bieten vor allem im Bereich zwischen 80 und 120 km/h bis zu 20 Prozent mehr Durchzugskraft. Zudem sind sie sparsamer. Die neue LFP-Batterie hat eine Kapazität von 24,3 kWh und bietet je nach Motor und Bereifung eine Reichweite von bis zu 225 Kilometern. Das Laden wird durch ein neues 40-kW-Gleichstrom-Bordladegerät optimiert, das das bisherige 30-kW-Gerät ersetzt.



Der neue 70-PS-Antriebsstrang ist in den Ausstattungsvarianten Essential und Expression erhältlich, während die 100-PS-Version in der Ausstattungsvariante Extreme verfügbar ist.



Mit einem unveränderten Einstiegspreis von 16.900 Euro bleibt der Dacia Spring Deutschlands günstigstes viertüriges Elektroauto und in allen Versionen unter 20.000 Euro. (aum)





