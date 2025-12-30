Hyundai bündelt alle digitalen Services in einer App

Mit der App „My Hyundai“ schafft die koreanische Marke eine zentrale digitale Plattform für die bestehenden Services wie Konnektivität, Fahrzeugsteuerung & -verwaltung und digitale Dienste. Mit der Einführung der kombinierten App lassen sich nun alle fahrzeugbezogenen Funktionen und Dienste an einem Ort verwalte. Kunden, die über einen Account für die bisherige Bluelink-App verfügen, können diesen auch in der neuen App nutzen. Die Nutzerdaten werden automatisch übernommen. Über die neue Anwendung ist auch der Bluelink-Store erreichbar, in dem das Bluelink-Abonnement verwaltet und individualisiert werden kann. Die App ist kostenlos sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. (aum)





